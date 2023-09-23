"النشرة": حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "مع استمرار حالة الاستنفار التي اعلنتها القوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان، والايعاز إلى مستوطنيها عدم الاقتراب من الخط الحدودي لا تزال حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي، وخاصة عند محور العباد العديسة وبوابة فاطمة وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون، ومثلث الوزاني المحاذي لمستعمرة المطلة"، لافتا الى ان "صباح اليوم لوحظت جرافة عسكرية إسرائيلية، تقطع الطريق عند مدخل تجميع الفاكهة والحمضيات المحاذي مباشرة للسياج الحدودي عند الطرف الغربي لمستعمرة المطلة وغياب حركة المزارعين المستوطنين في تلك المنطقة".
ولفت الى ان "بموازاة ذلك يسجل في الجهة المقابلة حركة ناشطة مؤللة وراجعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
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