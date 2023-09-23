جشي التقى وفدا حماس: لضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حسين جشي في مكتبه بمدينة صور، وفداً من قيادة حركة حماس في منطقة صور،

شدد المجتمعون على أن الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة مرفوضة بشكل مطلق، ويجب أن لا تعود إلى الواجهة مجدداً مهما كانت الأسباب والتداعيات، لأن المستفيد الأول منها هو بلا شك العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منها هو الشعب الفسطيني وقضية فلسطين المركزية والمقاومة الفلسطينية البطلة التي تسطر أروع الملاحم البطولية داخل فلسطين المحتلة لتحريرها من رجس الاحتلال الصهيوني.

واكد جشي ان "مسؤوليتنا جميعاً اليوم تكمُن في لمّ الشمل والحفاظ على وحدة الكلمة والالتزام بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وكذلك فإن مسؤولية الأخوة جميعاً في الفصائل الفلسطينية تكمُن في العمل على وحدة الصف، لأن هدفنا هو تحرير الأرض والإنسان، وعلينا أن لا نقف عند أي إشكال أو مشكلة يمكن لها أن تعترض طريقنا في الوصول إلى الأهداف الكبرى، ألا وهي تحرير فلسطين والمسجد الأقصى".

وأكد النائب جشي أن البوصلة كانت وستبقى فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يوصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه، سيما وأن المقاومة أثبتت جدواها في تحرير الأرض والأسرى والمقدسات.