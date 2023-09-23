نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء أو الصمت لأمثالك أشرف

اشار المكتب الاعلامي لنادر الحريري، في بيان الى انه "اطل النائب أشرف ريفي، عبر أحد المواقع الالكترونية، منصبا نفسه قاضيا يصدر أحكاما بحق نادر الحريري، ويوزع الاتهامات والافتراءات، كعادته، بكلام فارغ لا يستند فيه إلى أي أدلة أو وثائق أو حقائق".

واضاف :"يقول حضرة القاضي أشرف ريفي: لا أريد الدخول بالتفاصيل، ولكن في النهاية الملفات كثيرة، ونحن نقول له: نريد أن ندخل في التفاصيل، وبما أنك أصبحت داعية للنزاهة والاستقامة والحرص على القانون، إرفع عن نفسك الحصانة ولنتقابل في القضاء، تحت سقف القانون .. أو أُصمت، فالصمت لأمثالك أشرف".