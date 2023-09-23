بالفيديو والصور- غرق جزئي لباخرة نيلية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تكثف الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الدفاع المدني بمحافظة المنيا، من جهودها لإنقاذ سفينة سياحية، قبل غرقها بالضفة الشرقية من نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني.

وقال مصدر بديوان المحافظة، إن الباخرة كانت قادمة من إحدى ورش الصيانة بالمحافظة، وأثناء سيرها إلى الجنوب اصطدمت بصدادات نهر النيل بالقرب من كوبري النيل العلوي، فتقرر ايقافها سريعاً بالمرسى الخاص بالمتحف الآتوني والذي يجرى إنشاؤه بالقرب من مرسى الحديقة الدولية.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، اذ كانت السفينة خالية من الركاب ويقتصر طاقمها على طاقم القيادة والفنيين، وجار الاستعانة بالمعدات الثقيلة والمتخصصة بالوحدات المحلية لمنع غرق السفينة كلياً في نهر النيل.