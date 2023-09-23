افادت قناة "المنار" بأن قوة اسرائيلية ألقت قنابل دخانية و صوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات اسرائيلية في الاراضي المحررة من مزرعة بسطرة إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين"، مشيرة الى ان "الجيش اللبناني رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود الجيش الاسرائيلي الذين اعتدوا سابقا برمي قنابل صوتية و دخانية على قوة من الجيش".
هذا وتشارك دبابات ميركافا في استنفار الجيش الاسرائيلي في مزرعة بسطرة مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا .
كانت هذه تفاصيل خبر المنار: الجيش رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود اسرائيليين اعتدوا سابقا برمي قنابل بمزرعة بسطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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