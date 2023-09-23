فرونتيسكا: مهتمون جدا بسيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية

اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس بعثات الأمم المتحدة، ان "الهدف من تأسيس البعثات انقاذ الأجيال المقبلة من كوارث حرب وإعادة تأكيد على حقوق الانسان وكرامته".

ولفتت في حديث اذاعي الى ان "هدف كل البعثات الحفاظ على السلام أو صنعه"، مشددة على ان "كل البعثات تتطور وتركز على مواضيع معينة، ومبادؤها الحفاظ على السلام وبناؤه والتركيز على المجتمع المدني لان هذه البعثات تبقى تنفيذية ولديها دور في الانتخابات مثلا وانفتاح مجلس الامن اكثر على الدول التي فيها أزمات".

وأشارت فرونتسكا الى ان "انشاء بعثة في لبنان هدفه دعم السلام والاشراف على تنفيذ القرار 1701 وعلينا دور رفع التقارير الى مجلس الامن كل 4 أشهر 3 مرات في السنة ومتابعة الوضع في لبنان والتواصل مع المجتمع المدني والمفكرين ورجال الدين والسياسيين".

وإذ أكدت ان التقرير يوضع بشكل موضوعي جدا ويراقب عمل البعثة، لفتت الى انه "يحافظ على اهتمام المجتمع الدولي بالدولة التي توجد فيها البعثة مثلا لبنان والتقرير يظهر ما اذا كانت هذه البعثة قادرة وقوية لتمول المشاريع وتأمين استمرار المساعدات من الدول المانحة".

وأكدت فرونتسكا انه "عبر القنوات الدبلوماسية من واجباتها ان تقدم المساعي الحميدة ليس فقط في بيروت بل في نيويورك وهي تلتقي سفراء الدول في مجلس الامن في نيويورك وتستطيع ان تلمس الاهتمام، كاشفة عن ان هناك دولا بعيدة لديها ملفات مهمة عن لبنان وتفاصيل".

وشرحت فرونتسكا ان "للقرار 1701 بعدا سياسيا وعسكريا لكن على مستوى تنفيذه دور البعثة السياسية التركيز على نشاطات سياسية، ومن الأهم الوقف الدائم لاطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وإيجاد حل طويل الأمد للصراع، وهناك مسؤوليات على الطرفين وهذا شيء مفتوح ونمثل عبر القنوات الدبلوماسية ونحاول ان نبني جوا إيجابيا ونحاول إيجاد حل دائم وهو وما زال ضمن القضايا العالقة وبحاجة الى معالجة كالانسحاب من قرية الغجر وترسيم الحدود الدولية بين إسرائيل وسوريا. وجزمت ان الأمم المتحدة لا تتدخل في ترسيم الحدود لانه يعود لكل دولة ولكن اذا استطعنا تسهيل الأمور فنحن نعمل على ذلك".

وقالت: "ترسيم الحدود البحرية انجاز جيوستراتيجي وتم تسهيله بالتعاون مع كل الشركاء وهذه الاتفاقية تفتح أبوابا للنمو الاقتصادي واستخراج النفط، ونتمنى ان نتعامل مع موضوع الحدود البرية أيضا فقوات اليونيفل حصلت على الخبرة وبتعاون ممتاز كبعثة سياسية وبعثة حفظ سلام نستطيع ان نحاول انجاز شيء إيجابي للبنان".

أضافت: "مهتمون جدا بسيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وللجيش اللبناني أهمية كبيرة لناحية دوره وتمسكه بالبلد وخدمته وكذلك تدخله في خدمة الشعب وهذا أمر يجب ان نذكره".

ورأت ان "على الأمم المتحدة ان تتعامل مع المواضيع الصعبة بطريقة منطقية حتى ان القرار 1559 يذكر موضوع السلاح خارج سيطرة الشرعية اللبنانية ولا تستطيع الوصول الى نتيجة من دون تعاون مع السلطات وهو موجود وجيد جدا، ولكن يجب الوصول الى حل إيجابي ووضع استراتيجية دفاعية جديدة مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لان لبنان يستحق ان يعيش بسلام".

وعلقت على حادثة مقتل الجندي الايرلندي قائلة: "ما حصل مؤلم جدا وعلينا ان نهتم بامن الجنود، احاول ان أكون إيجابية عبر السنين بالتعاون بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية، وكان هناك فرصة لسكان الجنوب للتعاون وهذا ما يجب ان يحض على تعامل افضل مع قوات اليونيفل فهم آتون من دول مختلفة لخدمة أبناء لبنان".

وتابعت: "استنبطت الأمم المتحدة عبر السنين سياسات جديدة وبعض الاقتراحات للسلام في مختلف الدول ومجلس الامن يأخذ القرارات وفقها. ونبذل جهودا عبر القنوات الدبلوماسية ونشجع حوارا على الاستراتيجية الدفاعية ومناقشة كل المجموعات التي تحمل السلاح. لا يمكن ان نغير الموقع التاريخي لأي دولة لان هذه قرون من الإنجاز البشري وميزة اللبنانيين انهم يحبون بلدهم ويتمسكون به وهو محرك لكل النشاطات ونلاحظ ذلك مع المغتربين الذين يدعمون لبنان ويحلمون به كنموذج".

وأكدت ان "الأمم المتحدة تبحث في أي فرصة للمساعدة كي تفهم كيف يمكن ان تخدم لبنان في هذه المرحلة من دون تدخل"، مشيرة الى ان "اللقاء مع النواب مهم لان دورهم أساسي في انتخاب رئيس".