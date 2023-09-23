أعلنت الدفاع الروسية أنه خلال الأسبوع الماضي شنت قواتها 12 ضربة مكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، فيما تجاوزت خسائر العدو 4000 فرد.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: توجيه 12 ضربة جوية صاروخية مكثفة وتحييد 4000 جندي أوكراني خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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