شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المقاتلون الأرمن في «كراباخ» بدأوا بتسليم أسلحتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرمينيا (رويترز)

قالت روسيا: إن المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورنو كراباخ الانفصالي، بدأوا بتسليم أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى الأرمن، بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.

واضطر الأرمن في ناغورنو كراباخ، المعترف به دولياً على أنه جزء من أذربيجان، إلى إعلان وقف إطلاق النار في

20 سبتمبر/ أيلول، بعد عملية عسكرية خاطفة، استمرت 24 ساعة نفذها الجيش الأذري الذي يفوقهم في العدد بكثير.

وقالت روسيا: إن «التشكيلات المسلحة في ناغورنو كراباخ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية».

وتنشر موسكو نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلين سلموا حتى الآن ست مركبات مدرعة، وأكثر من 800 بندقية، ونحو خمسة آلاف وحدة ذخيرة.

وذكرت روسيا أنها سلمت أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إنها قدمت 28 ألف حفاضة أطفال إضافة إلى أغطية ووقود مضيفة، وأضافت أنها سترسل المزيد.

وتريد أذربيجان دمج الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة إلا أن المنتمين لعرقية الأرمن، البالغ عددهم 120 ألفاً، يقولون إنهم يخشون التعرض للاضطهاد، واتهموا العالم بالتخلي عنهم.

وقال الأرمن في ناغورنو كراباخ لـ«رويترز»، إنهم باتوا محاصرين في الإقليم مع توفر القليل من الطعام والكهرباء والوقود، ووجهوا دعوة إلى القوى الكبرى لمساعدتهم.

وتعتزم أذربيجان إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن الذين قرروا تسليم أسلحتهم، وقالت: إن بإمكان الأرمن مغادرة المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادوا ذلك.

وخسرت أرمينيا حرب عام 2020 أمام أذربيجان التي اندلعت بسبب النزاع على الإقليم، وخصصت مساحة لعشرات الآلاف من الأرمن من ناغورنو كراباخ على الرغم من أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان يقول إنه لا يريدهم أن يغادروا منازلهم ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية.

بدأت أذربيجان عمليتها «لمكافحة الإرهاب» الثلاثاء، في إقليم ناغورنو كراباخ بعد مقتل بعض قواتها فيما تقول باكو إنها هجمات من الإقليم الجبلي.

وذكرت الولايات المتحدة أنها قلقة بشدة إزاء «تحركات أذربيجان العسكرية».

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أيضاً إنه «قلق إزاء الوضع الإنساني للسكان داخل ناغورنو كراباخ، ودعا إلى ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بلا عوائق إلى السكان المعوزين»، وأضاف إن ذلك يشغل موقعاً بارزاً ومحورياً في تفكيرنا.

واحتشد الآلاف من أرمن ناغورنو كراباخ في المطار سعياً إلى الحصول على الحماية من قوات حفظ السلام الروسية هناك.