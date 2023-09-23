شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وتيمور الشرقية ترفعان مستوى العلاقات الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (رويترز)

رفعت الصين وتيمور الشرقية مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، ما قد يمنح بكين المزيد من النفوذ في المنطقة، مع إرضاء رغبة تيمور الشرقية في توطيد العلاقات مع اقتصادات كبرى.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان السبت، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع زانانا جوسماو رئيس وزراء تيمور الشرقية في مدينة هانغتشو شرق الصين قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

وقال شي: «سيزيد كلا الطرفين الدعم المشترك، ويعززان التعاون الدولي».

وقالت الصين في إعلان مشترك بثه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) السبت، إن بكين ستقدم المساعدة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تيمور الشرقية.

وورد في البيان أن الجانبين اتفقا على التعاون العسكري الوثيق رفيع المستوى وتوسيع الاستثمارات الثنائية والتعاون في مجالات منها البنية التحتية والأغذية.

وقالت الحكومتان أيضاً إنهما ستعززان تبادل سياسة الطاقة، وستدرسان احتمالات التنقيب المشترك عن النفط والغاز.