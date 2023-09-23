شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يزور روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: (رويترز)

نقلت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله أثناء اجتماع مع نظيره الروسي سيرفي لافروف إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور روسيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

واجتمع وزير خارجية العراق مع نظيره الروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأضاف البيان أن «الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأكد وزير الخارجية أن «الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة».

وأوضح أن «المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، مشيراً الى إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة.

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لافتاً الى تطلع بلاده الى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة.