شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح السبت، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن ذلك يأتي في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.