الارشيف / اخبار العالم

استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح السبت، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن ذلك يأتي في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا