انت الان تتابع خبر زيدان: الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان، في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي لاجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد، إن "القضاء قبل عام 2003، كان جزءاً من السلطة التنفيذية، باعتبار أن وزير العدل هو من يدير القضاء، حيث شهدنا في تلك الحقبة ممارسات كثيرة أفقدت القضاء استقلاليته".وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون".

وأضاف أنه "بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003، والتصويت على الدستور عام 2005، أصبح القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكداً أن "هذا الاستقلال حقيقي وعلى أرض الواقع".