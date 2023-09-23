انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. تبرئة أحد أقرباء صدام حسين من "مجزرة سبايكر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما قررت المحكمة أيضا تبرئة المدعو (طارق خلف) من جريمة "مجزرة سبايكر" عام 2014، وذلك بحسب وثيقة رسمية صادرة من مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في كتاب رسمي حصلت عليها الخليج 365، أن "محكمة جنايات الرصافة الهيئة الاولى تشكلت بتاريخ 20 أيلول الجاري برئاسة القاضي ضياء كاظم عبد سبع وعضوية القاضيين علي قاسم شخيط وجواد حسين كاظم المأذونين بالقضاء واصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي ابراهيم، لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهما".



وبحسب الوثيقة، "قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة لهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين عن دعوة أخرى".