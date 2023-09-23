انت الان تتابع خبر السيتي يتصدر وهذه مرتبة الريال.. أكثر 10 أندية تحقيقاً للانتصارات بـ2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شبكة " transfermarkt" العالمية، أن مانشستر سيتي يملك 34 فوزا في جميع البطولات هذا العام، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 انتصارا في مختلف المسابقات.

وأضافت أن مانشستر سيتي لا يترك مجالا كبيرا للخطأ في العام الحالي، حيث حقق 34 فوزا بنسبة 77% من مبارياته هذا العام، بالإضافة إلى 5 تعادلات ومثلهم هزائم، يليه ريال مدريد برصيد 30 فوزا و5 تعادلات و10 هزائم.



وفى المركز الثالث، يأتي فريق برشلونة الذي حقق 27 فوزا في 38 مباراة، وهو ما يمثل 71%، وهي ثاني أفضل نسبة انتصارات في الدوريات الخمس الكبرى، فيما خسر 7 مباريات وحقق 4 تعادلات.

وجاءت القائمة كالتالي..

1- مانشستر سيتي – 34 انتصاراً - 44 مباراة

2- ريال مدريد – 30 انتصاراً - 45 مباراة

3- برشلونة – 27 انتصاراً - 38 مباراة

4- مانشستر يونايتد – 27 انتصاراً - 44 مباراة

5- إنتر ميلان – 26 انتصاراً - 41 مباراة

6- يوفنتوس – 22 انتصاراً - 39 مباراة

7- فيورنتينا – 22 انتصاراً - 44 مباراة

8- لايبزيج – 21 انتصاراً - 31 مباراة

9- نابولي – 20 انتصاراً - 33 مباراة

10- دورتموند – 19 انتصاراً - 29 مباراة

