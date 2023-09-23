وصول جثمان شرار حيدر الى مطار بغداد

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وتوفي حيدر، أمس الجمعة، في احدى مستشفيات تركيا بعد صراع طويل مع المرض إثر عملية أجريت له بالقلب أثرت على خلايا دماغه واتلفتها.

وكان حيدر فاقداً للوعي لمدة طويلة ولم تتحسن حالته اطلاقا ليفارق الحياة أمس الجمعة عن عمر ناهز 52 عاماً.