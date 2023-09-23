انت الان تتابع خبر مزيل عرق يتسبب في انفجار كبير داخل منزل في المانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبين أن الصوت ناجم عن انفجار مجهول تسبب بتحطم النوافذ في عدة غرف، وإطلاق شظايا زجاجية باتجاه موقف للسيارات على بعد حوالي 30 مترا، مما أدى إلى أضرار في العديد من السيارات. كما تضررت عدة شقق داخل المبنى، بالإضافة إلى السلم.وقالت إحدى الساكنات لصحيفة "بيلد" الألمانية إن الانفجار أحدث فجوة كبيرة في جدار مطبخها وأدى إلى تناثر المواد العازلة. بعدما تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المبنى، كشف رجال الإطفاء أن الانفجار نجم عن اشتعال غاز دافع موجود في علب مزيل العرق، والتي كما بدا كانت بكميات كبيرة مخزنة بالشقة.

وخلص رجال الإطفاء إلى هذه النتيجة بعدما اعتقدوا في البداية أن حماما حراريا قد انفجر ليتبين أن المبنى لا يحتوي على سخانات غاز. ولم تحدد الشرطة ومكتب المدعي العام بعد كيفية أو سبب اشتعال الغاز، وكمية العبوات المخزنة، وقاموا لاحقا بتغطية القسم المتضرر من الشقة بلوح.

وبحسب ما ورد كانت المرأة، صاحبة الشقة متجاوبة مع الشرطة ولكنها ليست جاهزة بعد للاستجواب، كما لم يصب صديقها المقيم معها بأذى جسدي.

وانتقد أحد المستأجرين الزوجين مشيرا أنهما "منعزلان غريبان، ولا يقولان مرحبا، وكثيرًا ما بديا غائبين عن المنزل ".

وقال رجال الإطفاء منذ ذلك الحين إنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى والشقق المجاورة، فمن الآمن للمستأجرين العودة إلى منازلهم.