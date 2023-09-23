شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في فرنسا ضد عنف الشرطة والعنصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد فرنسا اليوم السبت، مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية، بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على مقتل شاب، عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.

ودعت العديد من المنظمات والمبادرات إلى تنظيم مسيرات في باريس وعشرات من المدن الأخرى، مستنكرة العنصرية المنهجية وعنف الشرطة وتزايد عدم المساواة الاجتماعية ، التي تضر بشكل خاص بالسكان في الضواحي.

أعمال شغب

كانت هناك أعمال شغب واسعة النطاق في تلك المناطق، بعد مقتل الشاب نائل ذو الت 17 عامًا برصاص للشرطة. واستمرت أعمال الشغب، التي شملت الحرق المتعمد والنهب، لأيام وأضرت بالبلاد بأكملها.