شكرا لقرائتكم خبر عن "تحركات غير طبيعية".. تايوان ترصد مقاتلات صينية بمناطق دفاعها الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الدفاع التايوانية 24 طائرة، تابعة لسلاح الجو الصيني لجيش التحرير الشعبي، داخل منطقة الدفاع الجوي لتايوان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال وزير الدفاع الوطني، تشيو كو تشنج، أمس الجمعة، إن التحركات الصينية حول تايوان، كانت "غير طبيعية"، في إشارة إلى التدريبات البرمائية الأخيرة بالإضافة إلى التدريبات التي أجرتها تايبيه في إقليم "فوجيان" الصيني، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

زيادة النشاط العسكري الصيني

أبلغت تايوان عن زيادة في النشاط العسكري الصيني، خلال الأسبوع الماضي، حيث تعمل عشرات من المقاتلات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل والطائرات الأخرى، بالإضافة إلى السفن الحربية بمختلف أنحاء البلاد.

وقال تشيو للصحفيين في الهيئة التشريعية في تايبيه "تحليلنا الأولي هو أنهم سيجرون تدريبات مشتركة في سبتمبر، بما في ذلك التدريبات البرية والبحرية والجوية والبرمائية، وأضاف أن "وضع العدو في الآونة الأخيرة غير طبيعي تماما".