شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا عن هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على تألق إيرلينج هالاند مع الفريق، وما سيسجله خلال الموسم.

ونجح هالاند من إحراز سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأهدر العديد من الأهداف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات لـ جوارديولا: لقد حصل هالاند على فرص مذهلة للتسجيل، كان في إمكانه إحراز 14 أو15 هدفًا، هذا يعني أننا نلعب بشكل جيد.

وتابع: دائمًا ما يكون لدي احساس حول ما إذا كان الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية من خلال عدد الفرص التي يحظى بها هالاند، عندما لا يحدث ذلك، يكون هناك خطأ ما فيما يخص الديناميكية والفعالية.

وأضاف: نصيحتي هي ألا تنتقدوا هالاند أكثر من اللازم، انتقد الظهير أو قلب الدفاع أو المدرب، لكن لا تنتقد أبدًا المهاجم الذي يسجل الأهداف لأنه سيفعل ذلك، وبعد ذلك ستكون في موقف يتعين عليك فيه الاعتذار له.

وعن شعوره بالقلق بسبب انخفاض نسبة تهديف هالاند هذا الموسم: نعم، قلقًا كثيرًا، لم أستطع النوم أمس.

وواصل: كل أسبوع هو أفضل بكثير، إنه شخصية مهمة، رجل طويل القامة، لذا يكون من الصعب دائمًا الحصول على الإيقاع دونالاستعداد للموسم الجديد، لأننا ذهبنا إلى اليابان وكوريا الجنوبية ولم يكن هناك الكثير من الوقت للتدريب.

وأشار: عندما تفوز بالثلاثية، ربما تفكر (سأنتظر أسبوعًا أكثر حتى أكون لائقًا تمامًا)، الأمر يتعلق بالوقت، الشيء الأكثر أهمية هو أنه لايصاب، ولسوء الحظ حدث ذلك مع بعض اللاعبين الآخرين.