شدد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على القاء القنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني في مزرعة بسطرة، على أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".

كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي عن التوتر في بسطرة: اليونيفيل على الأرض لتهدئة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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