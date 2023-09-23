أبي رميا شارك في اجتماع اختتام مؤتمر " لقاءات المتوسط" في مارسيليا

شارك رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا في اجتماع اختتام مؤتمر " لقاءات المتوسط" حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط في مارسيليا بحضور من الجانب الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون ووزراء ومن الجانب اللبناني المطران منير خير الله ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطران بولس روحانا وخليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات جزين، وحسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات صور، وادغار الحاج ممثلاً اتحاد بلديات جبيل وطلاب لبنانيين وشباب من اربعين دولة حول البحر الأبيض المتوسط واختتم المؤتمر بترنيمة باللغة السريانية أدتها الطالبة اللبنانية ديانا.
وسيشارك ابي رميا في القداس الذي سيترأسه قداسة البابا في ملعب كرة القدم في مرسيليا ( stade vélodrome).
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