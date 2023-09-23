البزري اتصل بميقاتي لمتابعة تعويض المتضررين من اشتباكات عين الحلوة

اتصل النائب عبدالرحمن البزري برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث شدد على "ضرورة إجراء كشف سريع ومسح شامل للأضرار التي حصلت نتيجة للاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة، ووضع آلية التعويضات على المتضررين ومساعدتهم في ظروفهم الصعبة، والطلب من الهيئة العليا للإغاثة ضرورة التحرك السريع من أجل تحديد حجم الخسائر والتعويضات".

واتفق على أن يقوم وفد من الهيئة في بداية الأسبوع المقبل، بزيارة ميدانية لإجراء كشف جديد على الأضرار.

وشكر البزري لميقاتي تجاوبه السريع مع هذا الملف الحيوي والحساس. واتصل بخير لتنسيق الزيارة.