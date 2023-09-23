كامالا هاريس رئيسة لمكتب مكافحة عنف الأسلحة النارية

واشنطن ـ ا.ف.ب: أوكلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مهمة جديدة تتمثّل بمكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، في وظيفة يرجّح بأن تستقطب الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024.

وستتولى نائبة الرئيس الديموقراطية البالغة 58 عاما رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد والذي سيتيح التنسيق بشأن المسألة رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد حيث يتجاوز عدد الأسلحة النارية عدد السكان.

وقالت هاريس في بيان تم الإعلان فيه عن المكتب الجديد “نعرف بأن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان”.

وأكدت في البيت الأبيض الجمعة “لا نملك لحظة ولا أرواحا نضحي بها” في بلد “يمزّقه” عنف الأسلحة النارية.

وأضافت “بعد كل عملية إطلاق نار كبيرة، تتردد الرسالة البسيطة ذاتها في أنحاء البلاد”، مضيفة أن الأميركيين يناشدون القادة التحرك.

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