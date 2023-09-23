انفصاليو قره باخ يسلمون أسلحتهم و يتفاوضون مع أذربيجان

باكو ـ أ.ف.ب: يجري الانفصاليون في ناجورني قره باخ مفاوضات مع أذربيجان على سحب قواتهم من هذا الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن ومواصلة تسليم أسلحتهم، بعد ثلاثة أيام من ابرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع باكو.

بعد هزيمتهم في هجوم خاطف شنته أذربيجان، يتعين على الانفصاليين الاستمرار في تسليم أسلحتهم طوال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت قوة حفظ السلام الروسية أن الانفصاليين سلموا ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح حتى الآن. وبالتوازي لا يزال آلاف المدنيين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في هذه المنطقة من القوقاز.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان “وفقًا لاتفاقات وقف الأعمال العدائية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم أسلحتها ومعداتها العسكرية باشراف قوة حفظ السلام الروسية. وحتى 22 سبتمبر، تم تسليم ست مدرعات وأكثر من 800 قطعة سلاح صغيرة ومضادات دبابات ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة”.

وبالتوازي، سيواصلون المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني “تحت رعاية قوات حفظ السلام الروسية”، وفقاً لسلطات هذا الجيب الانفصالي التي استسلمت الأربعاء بعد هجوم خاطف شنته القوات الأذربيجانية.