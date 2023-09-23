موسكو تكشف عن مزيد من التفجيرات في سيفاستوبول وأوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية “رفيعة” في الأسطول الروسي

موسكو ـ كييف ـ وكالات: بعد يوم من هجوم أوكراني ناجح على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، تجددت التفجيرات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 2014 حيث كشفت موسكو عن التفجيرات فيما أعلنت كييف مقتل شخصيات رفيعة في الاسطول الروسي.

وقال رئيس القرم ميخائيل رازفوشييف، عبر تطبيق تليجرام “وفقا للمعلومات الأولية، تعمل الدفاعات الجوية في سيفاستوبول”.

وأضاف أن حطام صاروخية سقطت في مقاطع شمال المدينة حيث توجد القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود. ولم يتسن التحقق من هذا بشكل مستقل.

وهذا مماثل للجمعة، عندما اكتفى الجانب الروسي بالتحدث في البداية عن سقوط حطام صاروخية ولكن في النهاية، تبين أن الهجوم الأوكراني أكثر نجاحا، حيث ألحقت المقذوفات الأوكرانية أضرارا كبيرة بالمبنى البحري الروسي المهم والرمزي.

وأكد المسؤولون الروس حالة وفاة واحدة، ولكن عدلوا لاحقا هذه المعلومات وتحدثوا فقط عن شخص مفقود.

من جانبها أعلنت أوكرانيا أن عشرات الأشخاص بينهم “شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية” قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول.

وقال الجيش الأوكراني إن “تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول”.

وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد “اجتماع لقيادة البحرية الروسية”.

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الهجوم أدى إلى مقتل “تسعة أشخاص على الأقل” بينهم جنرالات، حسبما صرح لإذاعة صوت أميركا.