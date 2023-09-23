النيجر: المجلس العسكري يتّهم جوتيريش بـ”عرقلة” مشاركته في أعمال الجمعية العامة

نيامي ـ ا.ف.ب: اتّهم المجلس العسكري بالنيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، مشيرين إلى أن الخطوة “ستقوّض على الأرجح أي جهود رامية لإنهاء الأزمة “.

وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن جوتيريش “ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وندد بـ”التصرفات الغادرة” للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن “من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا”.

واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب ويتولى حاليا منصب وزير خارجيتها، ممثلا له في الاجتماع.

لكن مصدرا دبلوماسيا أفاد أيضا بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.

بدوره، أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر”. وأضاف “ليس الأمين العام من يقرر”.