شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أكثر البراكين نشاطًا..تحذيرات فلبينية من خطر بركان "تال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن الضباب الدخاني البركاني الكثيف، الذي كان يغطي بركان"تال" في "باتانجاس" منذ أيام، اختفى صباح اليوم السبت، لكنه حذر من استمرار تهديد البركان.

وفي مقابلة مع قناة "دوبول بي" التلفزيونية، أشار مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول إلى تحسن كبير في الرؤية حول البركان اليوم السبت، موضحًا أن الضباب الذي كان يغطي فوهته البركان تلاشى.

تهديد متكرر

أضاف باكولكول، أن البركان سيكون مصدر تهديد متكرر، وؤكدًا أنه طالما ينفث ثاني أكسيد الكربون، فإن التهديد سيكون موجودا دائمًا.

جدير بالذكر أن "تال" هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وكانت آخر مرة ثار فيها مارس 2022، وآخر ثوران كبير كان في يناير 2020، ما أسفر عن نزوح أكثر من 376 ألف شخص.