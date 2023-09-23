شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية لبرشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباريات اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، في الدوريات الخمس.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، فيما يواجه مانشستريونايتد نظيره بيرنلي.

ويواجه برشلونة نظيره سيلتا فيجو، في مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، وسيواجه ألميريا نظيره فالنسيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس ضد فولهام، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "Arena Sport 1 HD Serbia - Eleven Sports 3 HD portugal - Arena Sport 7 HD Croatia".

لوتون تاون ضد وولفرهامبتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "Foot+ Multisports 2 - Arena Sport 1 HD Croatia - Arena Sport 6 HD Serbia".

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "Diema Sport 2 HD - Digi Sport 2 HD Romania - Arena Sport 3 HD Croatia - M4 Sport HD Hungary - V Sport Premium HD"

برينتفورد ضد إيفرتون، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "Sky Sports Main Event UK - Diema Sport 2 HD - SuperSport Maximo 1 - Arena Sport 1 HD Serbia - Arena Sport 3 HD Croatia - V Sport Premium HD".

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "V Sport Premium HD - Eleven Sports 1 HD portugal - Arena Sport 1 HD BIH - Spiler 1 TV - SuperSport Premier League - Setanta Sports Ukraine HD".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بايرن ميونخ ضد بوخوم، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

بونيون برلين ضد هوفنهايم، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 7 HD max".

بروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

أوجسبورج ضد ماينز، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 9 HD max".

فيردر بريمن ضد كولن في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 4 HD max".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

جيرونا ضد ريال مايوركا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أوساسونا ضد إشبيلية، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد سيلتا فيجو، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ألميريا ضد فالنسيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ميلان ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو ضد يوفنتوس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

لاتسيو ضد مونزا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نانت ضد لوريان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ستاد بريست ضد ليون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم

الفتح الرباطي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.