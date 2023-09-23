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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام الوصيف برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

يخوض فريق مان سيتي مباراة نوتنجهام فورست بهدف تحقيق الثلاث نقاط، من أجل الإبتعاد بصدارة البريميرليج عن أقرب منافسيه السيبرز.

يستأنف السيتيزنز مشواره في الدوري الإنجليزي، بعد ثلاثية مستحقة على النجم الأحمر في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نوتنجهام فورست

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يعلق على مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، أكانجي، دياز، ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة صحوته في البريميرليج والذي يدافع فيه عن لقبه، حيث حقق الفوز في أول خمس مباريات له في منافسات هذا الموسم.

ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز في المباريات الخمس الماضية، وسجل 14 هدفًا وتلقى 3 أهداف.

بينما نوتينجهام فورست يتواجد في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن كريستال بالاس وفولهام أصحاب نفس النقاط.

تصريحات جوارديلوا قبل مواجهة نوتينغهام فورست

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "عودة جريليش للتدريبات وقد يلعب بعض الدقائق أمام نوتنجهام فورست وكوفاسيتش قريب من العودة أيضا".

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وعن ألفاريز قال بيب، "ستأتي مباريات لن يلعب فيها الفاريز بشكل أساسي، وهذا طبيعي، وأتمنى عودة جميع المصابين ليقاتلوا على مراكزهم".

وأضاف، "نتوقع تحديًا صعبًا أمام نوتينجهام فورست، لقد تمكنوا من تقديم مباراة مذهلة في ستامفورد بريدج وقاتلوا كثيرا ضد آرسنال ومانشستر يونايتد، الموسم الماضي لم نتمكن من الفوز هناك لكنهم قدموا مباراة جيدة وأهدروا عدة فرص".

وعن سبب كثرة الإصابات في صفوف السيتي مؤخرا، أوضح جوارديولا أن "ضغط المباريات وراء الإصابات مباريات أقل ستؤدي إلى إصابات أقل، لكن لدينا مباريات كثيرة دون فترات راحة كافية".