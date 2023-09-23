غوتيريش يتعهد بتجديد هدنة اليمن

وجدد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في اليمن.
من جهته أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
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