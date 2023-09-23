الجيش المالي: الطائرة الروسية التي تحطمت كانت تنقل معدات وفرق عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت مصادر بالجيش المالي، أنّ الطائرة التي سقطت قرب مطار جاوا العسكري تنقل معدات وفرقا عسكرية، حسبما أعلنت قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها.

وفي الشأن ذاته، كشفت وسائل إعلام تابعة لقوات فاجنر الروسية، إنّ الطائرة التي تحطمت في مالي مستأجرة وتابعة للقوات الجوية المالية.

وأوضحت وسائل الإعلام التابعة لقوات فاجنر، أنّ الطائرة التي تحطمت في مالي لم يتم إسقاطها والخطأ كان من الطيار، مؤكدة على أنّ الطائرة مستأجرة من قبل جماعات في مالي.

وتحطمت طائرة شحن تابعة لقوات فاجنر الروسية، من طراز Il-76 في مالي في مطار جاوا.

وتزعم التقارير أنه يتم استخدام هذه الطائرة من قبل شركة قوات فاجنر (Wagner PMC) الروسية.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فإنّ أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

طائرة الشحن الروسية Il-76، هي ناقلة جوية استراتيجية متعددة الأغراض، ثابتة الأجنحة، ذات أربعة محركات، صممها مكتب تصميم إليوشن التابع للاتحاد السوفيتي كسفينة شحن تجارية في عام 1967، لتحل محل أنتونوف An-12.