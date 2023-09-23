زيلينسكي: بحثت مع البرهان أنشطة الجماعات المسلحة التي تدعمها روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أنشطة الجماعات المسلحة التي تدعمها روسيا.

وأضاف، التقيت رئيس مجلس السيادة السوداني في نيويورك وناقشنا التحديات الأمنية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي، في هجوم سيفاستوبول.

ومن جانبه أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، أن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.

وقال رازفوزاييف، عبر قناته على "تيليجرام": "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.

وأضاف رازفوزاييف، أنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

وكان حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن أمس الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.

وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".

وأشار رازفوجاييف، إلى أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".