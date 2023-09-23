الخارجية أكّدت تأييدها للمساعي المبذولة تأمينًا لعودة الامن والاستقرار إلى اليمن

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "تأييدها للمساعي المبذولة وللجهود المسؤولة التي لطالما نادت الى تكثيفها، تأميناً لعودة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن، واستعادةً لدوره الحيوي ضمن العائلة العربية، بما يعزّز العمل العربي المشترك ويحقّق مصالح وتطلّعات الشعوب والدول العربية لتلعب دورها الفاعل والمؤثّر، وسط نظامٍ عالمي متشابك ومتغيّر".

ولفتت إلى أنّ ذلك يأتي "عطفا على البيان الصادر عن وزارة خارجية السعودية بتاريخ 14 أيلول 2023، والذي تشرح فيه مسار الجهود المكثّفة المبذولة مؤخّرا لتحقيق السلام في اليمن الشقيق من خلال حثّ الاطراف جميعا على التوصّل الى وقف دائم لاطلاق النار، يمهّد لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الاطراف اليمنية".