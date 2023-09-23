أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "تأييدها للمساعي المبذولة وللجهود المسؤولة التي لطالما نادت الى تكثيفها، تأميناً لعودة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن، واستعادةً لدوره الحيوي ضمن العائلة العربية، بما يعزّز العمل العربي المشترك ويحقّق مصالح وتطلّعات الشعوب والدول العربية لتلعب دورها الفاعل والمؤثّر، وسط نظامٍ عالمي متشابك ومتغيّر".
ولفتت إلى أنّ ذلك يأتي "عطفا على البيان الصادر عن وزارة خارجية السعودية بتاريخ 14 أيلول 2023، والذي تشرح فيه مسار الجهود المكثّفة المبذولة مؤخّرا لتحقيق السلام في اليمن الشقيق من خلال حثّ الاطراف جميعا على التوصّل الى وقف دائم لاطلاق النار، يمهّد لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الاطراف اليمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية أكّدت تأييدها للمساعي المبذولة تأمينًا لعودة الامن والاستقرار إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.