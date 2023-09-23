أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان، مهنئًا بالعيد للسعودية. وقد أكد ميقاتي "عمق العلاقات الأخوية التاريخيّة التي تربط بين لبنان والسعودية، والتي نطمح إلى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أبرق للملك السعودي وولي عهده مهنئًا بالعيد الوطني: نطمح لتعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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