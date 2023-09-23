اجتماع تحضيري في عين الحلوة تمهيدًا لانتشار ضباط القوة الفلسطينية المشتركة

عقد قائد القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة اللواء محمود العجوري اجتماعًا تحضيريًا للضباط المفرزين من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في قيادة القوة، وأبلغهم بخطة العمل الخاصة بالتموضع والانتشار في نقاط تم تحديدها بالاتفاق مع قيادة العمل المشترك تمهيدا للانتقال إلى التموضع والانتشار في نقاط أخرى، وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية.
وتم الاتفاق على حضور الضباط المفرزين غدا عند الحادية عشرة قبل الظهر مع العناصر المفرزين لتزويدهم التجهيزات والعتاد اللازمة.
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