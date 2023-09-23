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دريان التقى وفدًا من مجلس إدارة "الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين"

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التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار الفلسطينية برئاسة رئيس مجلس الإدارة زهير العمري.

إلى ذلك، التقى دريان وفدا من المنتدى الثقافي والاجتماعي للعشائر العربية في لبنان ضم مشايخ ووجهاء ونخب روحية وشخصيات ثقافية وإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير من مختلف المناطق اللبنانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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