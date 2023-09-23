شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المهاجرين يصلون الحدود الأمريكية المكسيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيغل باس - (أ ف ب)

وصل عشرات المهاجرين، إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، أملًا في دخول الولايات المتحدة، بينما أفادت قوات الحدود الأمريكية أنها تعاملت مع 1,8 مليون من المهاجرين في الأشهر ال 12 الماضية.

في إيغل باس بولاية تكساس عبر مهاجرون بعضهم من هندوراس وفنزويلا نهر ريو غراندي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ليجدوا أمامهم حاجزاً، هو عبارة عن شريط شائك يمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.

وقال أحدهم ويدعى نويه زيلايا من هندوراس جاء إلى الحدود مع زوجته وطفليهما (12 وخمسة أعوام) «أنا سعيد لأنني على بعد خطوة... لكنني حزين لأننا غير قادرين على الدخول».

وأكد أحد حراس الحدود «لا يمكنهم العبور»، بينما كانت زوجة زيلايا تناشدهم مساعدة العائلة فيما راح ابنها يبكي.

وأوضح زيلايا أن العائلة فرت بسبب الجريمة المنظمة في مدينته سان بدرو سولا.

عبرت العائلة النهر الذي وصلت مياهه مستوى الصدر، على غرار زوجين من فنزويلا وصلا قبل غروب الشمس إلى إيغل باس.

وقال الزوج خوان دياز (28 عاما) «أشعر بالحزن لأنني اعتقدت أن الوصول إلى هنا سيكون أسهل». وأوضح أنه فر هربا من الأزمتين السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

وواصل دياز السير في النهر إلى أن عثر على فتحة في الشريط الشائك. وعند عبوره سلّم نفسه لسلطات الحدود الموجودة على بعد بضعة أمتار.

وصل آلاف الأشخاص في الأيام الماضية إلى مختلف النقاط الحدودية في تكساس، ومعهم القليل من مقتنياتهم، هرباً من أنظمة سياسية أو بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل.

في آب/أغسطس أفادت السلطات الأمريكية بوصول 232972 مهاجراً إلى الحدود البرية الجنوبية، في ارتفاع سُجل مؤخراً.

تقسم قضية الهجرة المجتمع الأمريكي. وحاول الرئيس جو بايدن وضع حد لتدفق المهاجرين من خلال الإعلان عن أنظمة جديدة لدراسة طلبات اللجوء والتأشيرات في بلدانهم الأصلية.

ومع تصاعد التوترات في الولاية المحافظة الجنوبية، من المقرر أن يلتقي وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، بالرئيس الهندوراسي زيومارا كاسترو في مدينة ماكالين الحدودية بتكساس السبت، لبحث التعاون في مجال الهجرة.