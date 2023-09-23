شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: قلقون بشأن الوضع في كراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرب كورنيدزور (أرمينيا) - (رويترز)

قال جاري بيترز العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، إن هناك حاجة لمراقبين دوليين لمراقبة الوضع في ناغورنو كراباخ.

وأضاف السيناتور بيترز، الذي يرأس وفداً من الكونجرس توجه إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أن الناس «خائفون للغاية» بشأن ما يحدث هناك.

وصرح بيترز، وهو ديمقراطي عن ولاية ميشيجان، للصحفيين على الحدود قائلاً «أنا بالتأكيد قلق للغاية بشأن ما يحدث في ناغورنو كراباخ في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الوضوح».

وأعلنت روسيا في وقت سابق أن المقاتلين الأرمن في المنطقة بدأوا تسليم أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى العرقية البالغ عدد أفرادها 120 ألفاً يعيشون هناك، بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.