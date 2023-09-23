نقابة الصناعات الغذائية تعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تفاصيل تأييد النقابة ودعمها للرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: "النقابة وكافة العاملين بها يؤيدون الرئيس السيسي بالترشح، ومعه في كافة القرارات التي اتخذها خلال الـ 9 سنوات الماضية".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن النقابة عقدت اجتماع وتم الموافقة بالإجماع على تأييد الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذه الموافقة جاءت بناء على الإنجازات التي تشهدها جميع المحافظات في كافة التخصصات.

وتابع: العاملين بقطاع الصناعات الغذائية يتجاوز عددهم أكثر من 150 ألف عامل وموظف إداري، منوهًا أن الدولة في حاجة لبقاء الرئيس السيسي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح، أن الدولة شهدت طفرة كبيرة في العديد من المشروعات على مختلف القطاعات مثل «الصحة، النقل، التعليم، الزراعة»، وكل يوم نشهد مشروع جديد، لذا قرار التأييد للرئيس السيسي ليس من فراغ.