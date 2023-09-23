شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: ندعم الرئيس السيسي لإصلاحه ما أفسده الآخرين على مدار سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا اليوم نلتقي لنرسل رسائل قوية، ونعلن أننا داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري بتاريخه الكبير لا يتخلي عن قائد عظيم، حقق الأمن والاستقرار والأمان للمواطن.

وأوضح النائب علاء عابد، أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر ونحن ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كافة القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم خلال عامي 2023,2024، ونحن جميعا مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عابد: أننا ندعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة لفترة رئاسية جديدة، لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرين علي مدار عشرات السنين، وأنا شخصيا مدين له بدين كبير وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن وهنرد له الجميل ومحافظة الجيزة هتكون رقم واحد.

وقال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد ، ولكننا في الحزب اختارنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة والغير قادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن "الرئيس السيسي "لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح لما حققه من إنجازات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اللقاء التنظيمي لمحافظة الجيزة اليوم بقيادة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو الامانه العامة لمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية ثالثة.