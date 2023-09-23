بخاري دعا للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية: الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان

لفت السفير السعودي وليد بخاري، خلال احتفال بمناسبة العيد الوطني السعودي في وسط بيروت، إلى أنّ "السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الادزهار في كافة البلاد العربية".

ولفت إلى "أننا نتقاسم مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته"، مشيرًا إلى أنّ "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الاصلاحات، ولطالما أكدنا أنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تعمل المسؤولية".

وأكّد بخاري أنّ "الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني"، موضحًا "أننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".

هذا، وحضرت العديد من الشخصيات السياسية حفل العيد الوطني السعودي، الذي شمل حضور وزراء ونواب وشخصيات من القوى السياسية.