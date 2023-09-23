اعتصام على طريق وادي الكفور احتجاجًا على محاولات معامل حرق الاطارات معاودة عملها

نفّذ أهالي بلدات الكفور، تول، دير الزهراني، وحبوش اعتصامًا على طريق وادي الكفور، احتجاجا على محاولات معامل حرق الاطارات التي اقفلت منذ شهر بالشمع الاحمر بناء على قرار قضائي من قاضي الامور المستعجلة في النبطية، السعي الى معاودة عملها باستحصالها على تراخيص من وزارات معينة، لما تسببه من كوارث بيئية وصحية عليهم، مطالبين "بمنع هذه التراخيص مهما كانت الضغوطات".

وناشد المحتجون وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ومحافظة النبطية هويدا الترك الذين عاينوا منذ اقل من شهر هذه المعامل، أنّ "يمنعوا عودة عملها، ويرفضوا اي ترخيص لها من اي باب أتى".