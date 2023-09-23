شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان: نعمل مع روسيا لنزع سلاح قوات كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أذربيجان- أ.ف.ب

أعلنت أذربيجان، السبت، أنها تعمل مع روسيا على «نزع سلاح» قوات منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، حيث حققت قواتها انتصاراً عسكرياً قبل أيام.

وصرّح آنار ايفازوف، متحدثاً باسم جيش أذربيجان للصحفيين، في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو في الإقليم الانفصالي: «بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح» القوات الانفصالية و«نقدم دعماً للمدنيين».