شكرا لقرائتكم لافروف يتجاهل حرب أوكرانيا أمام الأمم المتحدة.. ويهاجم الولايات المتحدة والغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والغرب، اليوم السبت، ووصفهما بالمدافعين الأنانيين عن نظام دولي أخذ في التلاشي.

لكن الوزير الروسي لم يتطرق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حرب بلاده في أوكرانيا.

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لافروف أمام الجمعية العامة

وقال لافروف: "تواصل الولايات المتحدة والجماعة الغربية التابعة لها تأجيج الصراعات التي تقسم البشرية بشكل مصطنع إلى كتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف الشاملة. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع تشكيل نظام عالمي حقيقي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "إنهم يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقا لقواعدهم الأنانية".

أما بالنسبة للحرب المستمرة لمدة 19 شهرا في أوكرانيا، فقد لخص بإيجاز بعض الشكاوى التاريخية التي تعود إلى تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، لكنه لم يتطرق إلى القتال الحالي.

وللسنة الثانية على التوالي، تنعقد الجمعية العامة دون أن تلوح في الأفق نهاية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكان الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر أبطأ مما تأمله كييف، حيث حقق تقدما متواضعا ولكن لم يحقق اختراقات كبيرة.