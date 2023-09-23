شكرا لقرائتكم خبر عن الأرمن في قرة باغ: وقف إطلاق النار مع أذربيجان قيد التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأرمنية في ناجورنو قرة باغ اليوم السبت، إن البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان يوم الأربعاء الماضي يجري تنفيذها، بما في ذلك إجلاء الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى عاصمة الإقليم الانفصالي.

وأضافت السلطات في بيان أن العمل جار لعودة الكهرباء بحلول غد الأحد وأشارت أيضا إلى "مشاورات سياسية" حول مستقبل الإقليم الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في هجوم خاطف استمر 24 ساعة يوم الثلاثاء.

الوضع في قرة باغ

دعت أرمينيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في الصراع حول إقليم ناجورنو قرة باغ، متهمة جارتها أذربيجان بارتكاب أعمال "تطهير عرقي ومذابح جماعية" ضد السكان الأرمن خلال الصراع في جنوبي القوقاز، مشيرة إلى مقتل أكثر من 200 وأصابة 400 حتى الآن، من بينهم مدنيين ونساء وأطفال.