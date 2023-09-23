شكرا لقرائتكم خبر عن هدايت تيمور: مؤسسة محمد حسنين هيكل ملتزمة بتقديم كل الدعم للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هدايت تيمور ، زوجة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، إن "هيكل " يستحق مجهود أكثر من المبذول فى تراثه، مضيفة أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية قررت تنظيم هذا الحفل بحضور العديد من رموز العمل الصحفى المحلى والدولى لعرض ومناقشة التغيرات الكبرى فى عالم الصحافة.

وأكدت أن المؤسسة ملتزمة بتقديم كل ما تقوم به من دعم للصحافة، متابعة :" ولكن أجنحة الصحافة التي طالما تحدث عنها الأستاذ وتحولت شعارا دائما للمؤسسة، لابد أن تمتد للداخل والخارج، فكانت دوراتها لشباب المهنة بالتعاون مع نقابة الصحفيين".

تحتفل مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم، السبت، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وتسليم جائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

يقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.