شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأزمة الاقتصادية.. احتجاجات في غانا لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، اليوم السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ 3 أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.

أسوأ أزمة اقتصادية

تواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب تصاعد الدين العام.

وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.

وقالت الشرطة يوم الخميس، إنها اعتقلت 49 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات.

ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد، وبدا الوضع هادئا اليوم السبت.