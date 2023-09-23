شكري: مصر حققت خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر حققت على الصعيد الوطني خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة.

وفي سياق متصل، أوضح شكري، في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري، لافتًا إلى أن إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال إن "مصر تعتمد بنسبة 98 بالمئة على نهر النيل، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد امثلتها سد النهضة الإثيوبي".

وأشار إلى أنه "بدأ تأسيس السد دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.. وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح للقانون الدولي".

وقال شكري: "تحرص مصر على اسمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة وننتظر أن يقابل التفاعل المصري بعزم صادق من إثيوبيا".

كما أكد أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.

وأشار في كلمة مصر أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، إلى أن مصر تواجه ندرة مائية حادة، لافتًا إلى أنها على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالميا في هطول الأمطار، ما أدى إلى انخفاض شديد في نصيب الفرد من المياه.

وقال شكري، إن "هناك عجز مائي سنوي يزيد عن 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، ما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة عدة مرات".