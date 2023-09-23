أحمد موسي: الأنفاق الجديدة بسيناء عبور ثاني في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أكبر شبكة أنفاق في منطقة الشرق الأوسط، ويوجد لدينا 20 نقطة أخرى للانتقال من وإلى شرق قناة السويس، كما أن الأنفاق ربطت سيناء ومحافظات الجمهورية بعضها البعض.

وقال أحمد موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" من شمال سيناء، المذاع عبر "صدى البلد"، إن أهالي سيناء في الماضي كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الانتقال إلى القاهرة، موضحًا أن الأنفاق الجديدة تمثل العبور الثاني وحدث هذا في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: 2000 سيارة في الساعة الواحدة حجم استيعاب الحركة في أنفاق تحيا مصر، و40 ألف سيارة في اليوم حجم استيعاب أنفاق تحيا مصر.

وأوضح موسى، أنه سيقوم بجولة ميدانية في كافة مدن سيناء، كما أن سيناء آمنة تماما، وشبكة الطرق ساهمت في ربط سيناء بكل محافظات الجمهورية.

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك أكثر من 70 طريق حاليا داخل سيناء، كما أن الطرق الجديدة في سيناء تعطيها ميزة كبيرة لتسهيل الحركة، ولكن في الماضي الطرق لم تكن تساعد في الانتقال داخل سيناء.