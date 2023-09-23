قنصل السعودية في الإسكندرية: استثمارات كبيرة في الشركات المصرية الواعدة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر، قائلا: تتسم علاقة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك في كلمته خلال الحفل الذي أقامته القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بمناسبة العيد الوطني رقم 93 لتوحيد المملكة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وعدد قناصل الدول العربية والأجنبية والشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني بالإسكندرية.

وأضاف "الهويشان" أن القنصلية تثمن المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون مع الجهات الحكومية المصرية ودوائر رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة وعلى رأس تلك الجهات ديوان عام محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار إلى ازدهار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية موضحا أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف إلى الاستثمار في عدد من الشركات المصرية الواعدة مثل الاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتابع أنه في المجال الاقتصادي والاستثماري تعتبر المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث تمتلك إمكانات وفرص متميزة للمستثمرين فهي عضو من أعضاء مجموعة العشرين ولديها وفرة في مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي في قلب التجارة الرئيسية بين القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقال إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لهذا العام يأتي تحت شعار "نحلم ونحقق" ليجسد حرص السعودية على تشييد وطن له نهضة تنموية شاملة، لافتا إلى أن المملكة احتلت مكانة مرموقة بين دول العالم سياسيا واقتصاديا بما يحقق مزيد من التقدم والازدهار في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.

وأشار إلى أن المملكة استقبلت في موسم الحج هذا العام أكثر من مليون و850 ألف حاجا من 150 دولة، بالإضافة إلى نحو 4 ملايين معتمر في ظل حرص ومتابعة من سلطات المملكة لتذليل كافة العقبات في سبيل أن يؤدي زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة مناسكهم بيسر وأمان.

وحول القطاع السياحي أوضح القنصل السعودي أن المملكة برزت كوجهة سياحية عالمية تجذب الزوار إليها، حيث استقبلت المملكة 29 مليون و500 ألف زيارة في عام 2022.